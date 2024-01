Kevin Smith su Godzilla Minus One: 'Il miglior film di Godzilla mai fatto'

Con più di 30 film a disposizione, la scelta del miglior Godzilla di sempre è di quelle tutt'altro che semplici: dagli originali giapponesi agli ultimi blockbuster made in Hollywood, ce n'è davvero per tutti i gusti! Godzilla Minus One, però, è riuscito rapidamente a entrare nelle grazie di molti, come dimostrano le parole di Kevin Smith.

Il regista di Generazione X non ha usato mezzi termini nel dare il suo giudizio sul film che, al momento, risulta essere il miglior risultato di sempre per un film di Godzilla: secondo il nostro Kevin si tratta semplicemente del miglior film mai dedicato all'amatissimo kaiju.

"Questo Godzilla Minus One, ragazzi, è di gran lunga il miglior Godzilla che io abbia mai visto. È semplicemente una lezione su come fare un film su un mostro gigante, con il mostro gigante che resta vivo per tutta la durata del film, che sia anche avvincente sul piano umano" sono state le parole con cui Smith ha espresso il suo assoluto gradimento per il film che ha sbancato in tutto il mondo.

E voi, siete d'accordo con le parole di Kevin Smith? Quale ritenete vada considerato il miglior Godzilla di sempre? Preferite l'approccio di Minus One o quello del MonsterVerse targato Universal? Fatecelo sapere nei commenti!