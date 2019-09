Kevin Smith ha festeggiato il Batman Day celebrando il Cavaliere Oscuro al cinema. Foto

Come abbiamo avuto anche modo di celebrare nel nostro articolo dedicato al Cavaliere Oscuro, ieri si sono tenuti i festeggiamenti del Batman Day, giornata annuale che punta a onorare una delle più importanti e gargantuesche icone del fumetto mondiale in un susseguirsi di eventi e manifestazioni legate al Giustiziere di Gotham.

Tra i tanti attori, fumettisti, registi e membri dello star system americano che hanno dunque deciso ieri di celebrare il Batman Day via social, facendo gli auguri al grande personaggio creato nel 1939 da Bob Kane e Bill Finger, a destare interesse è stato come al solito (in ambito cinecomic o fumettistico) il mitico Kevin Smith, grande appassionato di Batman.



Optando per una mossa anche promozionale per l'atteso Jay and Silent Bob Reboot, dunque, Smith ha condiviso via Instagram un collage fotografico che lo ritrae insieme a diversi Batman cinematografici, a partire dal compianto Adam West della serie originale degli anni '60, passando da Michael Keaton dei due film di Tim Burton e fino allo sfortunato Ben Affleck, che non ha avuto lo stesso successo dei predecessori. Curiosamente manca un incontro con Christian Bale, il Bruce Wayne di Nolan, ma è perdonabile.



Vi ricordiamo intanto che Jay and Silent Bob Reboot uscirà nelle sale il 15 ottobre 2019.