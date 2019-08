Kevin Smith descrive la Snyder Cut di Justice League: 'Non è mai stato un film finito'

Nel corso di una recente intervista, il regista Kevin Smith è tornato a parlare dello Snyder Cut di Justice League, ovvero la fantomatica versione del cine-comic DC voluta originariamente da Zack Snyder.

La storia, più una soap opera ormai a dire il vero, la conosciamo tutti: a seguito di un tragico lutto famigliare, il regista ha abbandonato la produzione del film mettendo definitivamente fine ad una già notoriamente problematica relazione con la Warner Bros., che a sua volta ha affidato il proseguo dei lavori a Joss Whedon.

Con l'uscita del film nelle sale, però, i fan hanno iniziato fin da subito a rimpiangere Snyder, chiedendo a gran voce di vedere la sua versione del film. A proposito di questo montaggio alternativo, Kevin Smith ha dichiarato:

"Non ho visto il film in prima persona, e per essere chiari conosco Zack, si, ma non è che siamo migliori amici o cose del genere. Detto questo, ho parlato con un gran numero di persone a vari livelli di quella produzione, e so che esiste uno Snyder Cut. Non è una bestia mitologica, esiste davvero. Ora, non è un film finito. Ci sono molte cose che non sono mai arrivate neanche agli effetti visivi, e cose del genere. Quindi suppongo, in base a ciò che mi è stato detto, che ampie sezioni dello Snyder Cut siano, sapete, pre-visualizzazioni con molto green screen. Non stiamo parlando di un film finito. Quando le persone sentono "Snyder Cut" nelle loro teste, pensano, ad esempio, a un DVD da vedere come una versione del film con scene extra. Lo Snyder Cut, che ripeto, io non ho mai visto, lo Snyder Cut di cui ho sentito parlare non è mai stato un film finito."

L'autore ha aggiunto:

"Sono fiducioso che il pubblico possa gestire quel tipo di montaggio. Penso che lo studio supponga che non sia un film da mostrare alla gente, probabilmente pensano che nessun pubblico sarebbe in grado di guardare questa copia-lavoro e capire quale fosse l'intento del regista. Io però non sono d'accordo. Credo che che ora il pubblico, in particolare il pubblico che vuole lo Snyder Cut, che lo chiede e che ne vuole discutere, sarebbe disposta a vedere questa copia-lavoro. Possono guardare un work-in-progress e riempire gli spazi vuoti nelle loro teste."

Intanto, i soldi raccolti per finanziare il completamento del film sono stati donati in beneficenza ad un'associazione per la prevenzione dei suicidi, in memoria della figlia di Zack Snyder, Autumn, che si è tolta la vita poco più che ventenne durante la produzione di Justice League. La moglie dell'autore Deborah Snyder ha ringraziato i fan per le donazioni.