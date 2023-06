Kevin Smith crede in un ritorno di Batfleck dopo The Flash: 'Magari tra 10 anni...'

Nonostante uno SnyderVerse ormai irrimediabilmente affondato e tutto sommato mai realmente decollato, il Batman di Ben Affleck non ha mai smesso di raccogliere affetto e reazioni positive da parte dei fan: The Flash ci ha dunque regalato un ultimo ritorno dell'amatissimo Batfleck, ma siamo proprio sicuri che si tratti della fine di tutto?

Mentre già Sasha Calle parla del ritorno della sua Supergirl nel futuro del DC Universe, a dire la sua sull'argomento è dunque arrivato l'onnipresente Kevin Smith, che si è detto fiducioso del fatto che il nostro Ben possa decidere di indossare ancora una volta maschera e mantello tra qualche anno, quando si sarà tolto abbastanza soddisfazioni.

"Vedere di nuovo Ben come Batfleck è stata una gioia, non solo come Batfleck, proprio come Bruce Wayne. [...] Lui ha ripetuto così tante volte che non tornerà più a interpretare Batman. Ma sapete, c'è un multiverso, quindi vedremo cosa ca**o succederà. Io immagino un mondo in cui, tra una decina d'anni, una volta che avrà vissuto abbastanza vite..." sono state le parole del regista.

E voi da che parte state? Sperate anche voi in un ulteriore ritorno del Batfleck? Diteci la vostra nei commenti! Tornando al film con Ezra Miller, intanto, ecco cos'avremmo visto nelle scene post-credit originali di The Flash.