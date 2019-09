Kevin Smith crede che Nathan Fillion interpreterà Lanterna Verda in The Suicide Squad

Nelle ultime ore, a sorpresa, in accordo con i produttori della DC Films, James Gunn ha potuto rivelare un primo teaser poster ufficiale di The Suicide Squad, annunciando in via definitiva l'intero e incredibile cast del cinecomic e anche il logo del progetto, dando praticamente il via alle ultime fasi pre-produttive.

La notizia è velocemente rimbalzata nel web, entusiasmando non poco i fan di James Gunn e della DC, che stanno attendendo da un anno l'inizio delle riprese per ammirare qualche materiale dal set. Anche Kevin Smith ha voluto commentare nel suo programma le scelte di casting operata da Gunn, sottolineando come "la libertà del regista e del progetto, praticamente slegato da ogni continuity e interamente a se stante", potrebbe sfruttare un attore tanto amato come Nathan Fillion per un ruolo importante, come ad esempio Batman o, ancora meglio, Lanterna Verde. Ne è proprio convinto, Smith:



"Giocando sul toto-ruolo, direi che Fillion potrebbe ricoprire i panni di Batman, data anche la libertà del progetto. Sarebbe un casting e una sorpresa geniale". Al che il suo co-conduttore, Marc Bernardin, suggerisce l'ipotesi Lanterna Verde, che manda in visibilio Smith: "In realtà potresti persino averci preso, perché questa cosa mi ricorda una piccola informazione arrivatami da una fonte. Wow. Non ci avevo nemmeno pensato ma sono d'accordo".



The Suicide Squad vede nel cast (tra gli altri) anche Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Idris Elba, Taika Waititi, John Cena e Peter Capaldi, per un'uscita prevista nelle sale il 6 agosto 2021.