Kevin Smith corregge il tiro: Non ho informazioni ufficiali su Spider-Man 3

Nell'ultima puntata del suo podcast Fatman Beyond, Kevin Smith aveva parlato della possibile presenza di Daredevil in Spider-Man 3. Secondo i rumor, aveva detto, Charlie Cox sarebbe tornato a indossare i panni di Matt Murdock. Circostanza credibile, specialmente alla luce del finale di Spider-Man: Far from home.

Sono in molti, infatti, a immaginare che adesso Peter Parker (Tom Holland) avrà bisogno di un buon avvocato. Si era fatto anche il nome di She-Hulk, ovvero Jennifer Walters, di professione avvocatessa.

Il regista di Jay and Silent Bob, però, ha voluto chiarire di non avere "informatori" ufficiali e di aver raccolto semplicemente, e come molti, alcune voci che circolano sul web. Sul suo profilo Twitter ha infatti scritto: "Aggiornamento: anche se spero che questa voce sia vera, ricordate che ne ho parlato solo con Marc Bernardin su FatMan Beyond dopo averlo letto su internet, proprio come tutti gli altri. Questo significa che non ho informazioni interne. Proprio come tutti gli altri, sono solo un fan fiducioso."

Nulla più di questo, a quanto pare. Kevin Smith - e con lui, c'è da scommetterci, gran parte dei fan -gradirebbe vedere Charlie Cox nel prossimo Spider-Man, ma non è in grado di confermare le voci.

Il tweet è stato rilanciato anche da HN Entertainment. Bisognerà quindi continuare ad attendere gli sviluppi futuri. Nel frattempo, i fan dell'Arrampicamuri potranno continuare a fare nei prossimi giorni una scorpacciata di film sul canale Sky Cinema interamente dedicato a Spider-Man.