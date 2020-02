Kevin Smith conferma: Clerks III quasi del tutto ambientato a Quick Stop

Sono passati ventisei anni dal debutto cinematografico di Kevin Smith con Clerks, e dopo l'uscita di Jay e Silent Bob - Ritorno a Hollywood, è tornato a dedicarsi alla sua prima creatura, con in cantiere il secondo sequel, Clerks III, inizialmente accantonato per potersi dedicare ad altri impegni legati al mondo del cinema.

Kevin Smith nelle ultime ore si è soffermato sull'ambientazione di Clerks III e sui luoghi visitati da Dante Hicks e Randal Graves. Anzi, il luogo. A quanto sembra il film sarà quasi del tutto ambientato a Quick Stop, come candidamente ammesso dallo stesso Smith:"Clerks III si svolge quasi interamente a Quick Stop, quindi non si ferma in nessun aeroporto".



La frase di Kevin Smith era in risposta ad un utente che aveva ammesso di non aver amato Clerks II e ha chiesto che Clerks III venisse ambientato in un aeroporto per via del passato di Smith con Southwest Airlines e le stranezze che accadono alle persone mentre sono in viaggio.

Ma Smith ha smorzato gli entusiasmi dello spettatore: Dante Hicks e Randal Graves passeranno la maggior parte del loro tempo a Quick Stop.

Gerald Way dei Chemical Brothers lavorerà alla colonna sonora del film di Kevin Smith. Nell'ottobre scorso Clerks ha festeggiato i venticinque anni dall'uscita nelle sale. Nel cast di Clerks - Commessi recitavano da protagonisti Brian O'Halloran e Jeff Anderson, nei ruoli di Hicks e Graves.