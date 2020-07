Kevin Smith compie 50 anni: il 2 agosto uno speciale streaming per i fan

Questa domenica, 2 agosto, Kevin Smith spegne 50 candeline. Per festeggiare il suo primo mezzo secolo di vita l'eccentrico regista di Clerks e Generazione X (di cui sta attualmente scrivendo il sequel) ha organizzato uno speciale streaming in cui risponderà a 50 domande dei suoi fan.

L'evento, a cui è possibile iscriversi al prezzo di 10 dollari, è stato lanciato da Kevin Smith con un post su Instagram, che si può vedere anche in calce alla news.

"QUESTA DOMENICA!" recita la didascalia. "Guardami invecchiare proprio davanti ai tuoi occhi, mentre rispondo a una domanda per ogni anno in cui sono stato vivo! Unisciti a noi per 50 YEARS, 50 QUESTIONS: A STREAMING WITH KEVIN SMITH! Mente compio ufficialmente 50 anni (alle 2.45 del pomeriggio), puoi guardarmi in faccia e vedere se c'è del grigio. Se verrai scelto, potrai chiedermi qualunque cosa! Le ore saranno dalle 2 alle 4, ma andrò avanti finché non avrò raggiunto le 50 risposte."

Tra i progetti per il futuro di Kevin Smith, come ha confermato lui stesso recentemente, c'è anche un terzo capitolo di Clerks, di cui si continua a parlare da tempo. In un recente tweet il regista ha preannunciato, anche se la notizia non sorprende troppo, che sarà ambientato quasi interamente al Quick Stop.

Qualche tempo fa Kevin Smith ha raccontato anche il suo primo incontro con Stan Lee.