Kevin Smith commenta la nuova Batmobile: 'La migliore degli ultimi film'

Nell'ultimo episodio di FatMan Beyond, Marc Bernardin ha chiesto al co-conduttore Kevin Smith di commentare il look della nuova Batmobile dell'attesissimo The Batman di Matt Reeves, che ricordiamo avrà come protagonista Robert Pattinson nei panni dell'eroe titolare e anche Zoe Kravitz in quelli di Catwoman.

In merito, Smith ha lasciato tranquillamente intendere di amare moltissimo l'aspetto dell'autovettura, molto più di quelle viste nei più recenti Batman v Superman o Justice League e nella Trilogia di Christopher Nolan. Ha detto il fumettista, regista, sceneggiatore e presentatore:



"La trovo molto bella e mi ricorda un po' la Batmobile di Berris, come se avessero preso semplicemente un auto normale trasformandola con dei ritocchi in una batmobile. Non voglio togliere nulla a Nolan, anche perché arriverebbero in massa ad ucciderti, ma non era la mia preferita. Pensavo solo 'ok, capisco il look', ma per essere onesto anche la Batmobile dei film di Zack Snyder pensavo fosse un po' complicata. La mia Batmobile preferita di tutti i tempi è quella del Batman di Tim Burton".



La Batmobile disegnata e ideata per il film è davvero splendida e diversa dalle ultime viste nella Trilogia di Christopher Nolan e in Batman v Superman, essendo old fashioned e molto più semplice nelle linee e nella caratterizzazione della carrozzeria.



Bellissimo e in grande evidenza è il motore posteriore con un bel turbo in evidenza, questo sì vicino alle iterazioni fumettistiche e più vecchie della vettura e che dà all'automobile un look vintage, sportivo ed eccezionalmente realistico. Non sfigura per nulla al fianco di Batman e al design del suo costume, dato che anche questa sembra in qualche modo costruita in casa, un pezzo alla volta, come si può anche notare dal cofano.



Vi piace la Batmobile? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Vi ricordiamo che The Batman vede nel cast anche Paul Dano nei panni dell'Enigmista, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 25 giugno 2021.