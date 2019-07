Kevin Smith e il coinvolgimento di Val Kilmer in Jay & Silent Bob

Dopo 13 anni, Kevin Smith sta finalmente tornando con Jay & Silent Bob al termine di quest'anno. Uno dei nomi più importanti nel cast del film è Val Kilmer, che a quasi venticinque anni dal suo ruolo in Batman Forever, interpreta il nuovo Bluntman nel reboot The Bluntman and Chronic, insieme a Melissa Benoist nel ruolo di Chronic.

A quanto pare il cameo di Val Kilmer è nato in maniera del tutto naturale; Kevin Smith è un grande fan di Kilmer e i due hanno iniziato a parlarne quando Smith stava girando il film a New Orleans.

"Ho ricevuto un messaggio dal produttore di Val che m'invitava allo spettacolo Citizen Twain di Kilmer quando si trovava nell'area di NOLA.

Mi ha anche dato l'e-mail di Val e mi ha incoraggiato a contattarlo. In seguito mi disse che aveva già girato le sue scene in Top Gun: Maverick. Quindi l'ho invitato a suonare con noi mentre era in città. Mi disse 'Non so se hai sentito, la mia voce non è ancora tornata. Forse posso interpretare un cugino povero di Silent Bob?"



Risposi:"Penso di avere il cameo perfetto per te". Kevin Smith ha condiviso una storia su Instagram, una settimana dopo l'uscita del trailer del reboot di Jay & Silent Bob e abbiamo appreso che Val Kilmer sarà presente nel ruolo di Bluntman. Le riprese per le sue scene sono state completate in un giorno e senza l'ausilio della voce pare normale che possa interpretare un personaggio di poche parole o comunque piuttosto burbero.

Kevin Smith ha parlato del suo passato e di quando rischiò di morire per un attacco di cuore.