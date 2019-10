Kevin Smith cita Iron Man nel nuovo video di Jay and Silent Bob Reboot

A una settimana dall'uscita del film negli Stati Uniti, Kevin Smith ha diffuso in rete una divertente clip tratta da Jay and Silent Bob Reboot in cui omaggia a modo suo Iron Man.

Come potete vedere in calce alla notizia, nel filmato Jay annuncia in pompa magna l'entrata in scena di Iron Bob, un misto tra Silent Bob e il famoso supereroe della Casa delle Idee. A quel punto, dopo che qualcuno urla "Quello non è Robert Downey Jr.!", appare Smith nei panni di se stesso e dice: "Oh, qualcuno sarà denunciato dalla Marvel."

Primo film del View Askwniverse dall'uscita di Clerks II nel 2006, il film vedrà i personaggi apparsi per la prima volta nell'indimenticabile Clerks - Commessi in una nuova avventura: dopo aver cercato di fermare il film tratto dal loro fumetto in Jay and Silent Bob... Fermate Hollywood!, il duo ora dovrà vedersela con dei produttori intenzionati a fare un reboot della pellicola.

Jason Mewes e lo stesso Smith riprenderanno i panni di Jay e Silent Bob ( e dei loro "alterego" Bluntman e Chronic) al fianco di molte loro vecchie conoscenze tra cui Matt Damon, Jason Lee, Brian O'Halloran, Joey Lauren Adams, Rosario Dawson, Shannon Elizabeth, Justin Long, Jason Biggs, James Van Der Beek.

Il film debutterà nelle sale americane il prossimo 15 ottobre. Avete già visto il trailer di Jay and Silent Bob Reboot?

Smith ha recentemente annunciato l'arrivo di Clerks 3, che a quanto pare prenderà spunto dall'infarto che ha colpito il regista nel febbraio del 2018.