Kevin Smith chiarisce il suo paragone tra Avengers: Endgame e la Bibbia

La scorsa settimana, Kevin Smith si è lanciato in un paragone dalle pieghe molto pericolose e provocatorie, ovvero quello tra il cinecomic Avengers: Endgame e l'influenza che questo avrebbe e la relativa influenza delle religioni come il cristianesimo e le mitologie del passato sull'umanità.

Queste le precedenti dichiarazioni del regista: "Le religioni sono state fondate sulla Bibbia, portando milioni di persone a trarre ispirazione e forza morale da storie straordinarie su fantastiche azioni di fede. Tra centinaia di anni, i nostri discendenti troveranno ispirazione divina dalla storia di Cap che brandisce Mjolnir".

Smith in un post recente su Twitter ha risposto a un fan che gli faceva notare che sono molte le circostanze da tenere in considerazione quando si vuole parlare di "Arte Divina". Smith ha così scritto sul suo profilo: "E' ingiusto sostenere che io abbia elevato questa particolare immagine a una sorte di Arte Divina. Ho detto che quella scena potrebbe ispirare religioni. Più in dettaglio, usare questo singolo fotogramma come esempio della composizione delle scene in Endgame è fuorviante perché è stato estratto dai fotogrammi centrali di un carrello in movimento".

Recentemente, Avengers: Endgame è stato nominato ai 92° Academy Awards per i migliori effetti visivi (curati da Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken e Dan Sudick), ma il film alla fine ha sorprendentemente perso in favore di 1971. Tuttavia, il film Marvel ha portato a casa alcuni riconoscimenti importanti durante la Stagione dei Premi: la performance del cast degli stunt è valsa al film un SAG Awards, mentre ai prestigiosi Premi della Critica è stato insignito del premio per il miglior film d'azione dell'anno e di quelli per i migliori effetti visivi.

