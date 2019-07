E se Kevin Smith annunciasse un remake di Pomi d'ottone e manici di scopa?

Lo scorso anno Kevin Smith aveva parlato sui social di un suo misterioso progetto, che sarebbe stato il più grande e ambizioso, un "concerto di scrittura". Non ne abbiamo sentito più parlare, ma sembra che il prossimo agosto il regista farà un annuncio importante. Potrebbe trattarsi, chissà, di Pomi d'ottone e manici di scopa.

Per chi non lo ricordasse, si tratta di un film Disney del 1971, un musical fantasy realizzato con una tecnica mista di animazione e live action, interpretato da Angela Lansbury e David Tomlinson, basato sui libri per bambini The Magic Bedknob di Mary Norton.

Cosa c'entra tutto questo con Kevin Smith? Semplice, nel 2016 il regista (che si è recentemente riavvicinato a Ben Affleck) aveva rivelato che un remake di questo film era uno dei suoi sogni, e che sarebbe stato entusiasta di dirigerlo. Così, quando nei giorni scorsi Smith è stato ospite del podcast Fatman Beyond con Marc Bernardin, un paio di sue uscite hanno fatto ripensare a quelle vecchie dichiarazioni.

Durante il podcast, Kevin Smith ha parlato della sua esperienza al recente San Diego Comic-Con, in cui aveva un po' di annunci da fare sul reboot di Jay and Silent Bob (guarda qui il trailer). Ma per il suo vero, grande annuncio, ha detto, bisogna aspettare ancora un po'. "Non siamo riusciti ad annunciare la cosa su cui stiamo lavorando da un po 'di tempo, ma l'annuncio arriverà presto", ha rivelato. "Ad agosto, credo."

"Ad agosto c'è una convention di prodotti da forno ad Anaheim" ha scherzato Bernardin.

"Ed è lì che lo riveleremo" ha ribattuto Smith.

Scherzi a parte, cosa c'è ad agosto ad Anaheim di adatto a un annuncio che non è stato possibile fare a San Diego? La risposta è il D23 Expo, ovvero il più grande evento per fan Disney al mondo. Ecco un altro piccolo indizio...

L'annuncio di Kevin Smith sarà legato alla Disney?