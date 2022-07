Kevin Smith: 'al Comic-Con farei il cosplay di Darth Vader o Mysterio'

Durante un episodio di Fatman Beyond, il regista del prossimo Clerks III Kevin Smith ha detto ai fan che se dovesse partecipare al Comic-Con International come visitatore, piuttosto che come professionista, il suo cosplay preferito sarebbe uno adatto perfettamente alla sua figura.

Parlando delle sue scelte, Smith ha prima scherzato dicendo che vestirebbe i panni di Jay (dal suo Jay e Silent Bob), e poi è diventato un po' più serio scegliendo infine Mysterio e Darth Vader.

"Se non andassi come professionista, se andassi alla Comic-Con con un cosplay, cosa farei? Vorrei dire i Blues Brothers, ma non sono affatto un marchio per l'evento. Anche se lo scorso fine settimana ho visto tre Blues Brothers. È stato ad un Comic-Con di Chicago, quindi ha senso".

"Onestamente, penso che potresti avere un corpo piuttosto robusto e comunque tirare fuori Darth Vader, perché c'è un sacco di lavoro sul mantello lì", ha detto Smith. "C'era un ragazzo che si travestiva da [Mysterio] dei fumetti, inclusa una testa a bolle dalla quale non potresti vedere attraverso, e aveva un sistema di altoparlanti vocali e i fanali integrati nel casco a bolle".

Per concludere, vi lasciamo con le recenti dichiarazioni del regista e attore statunitense Kevin Smith, al quale piacerebbe poter girare un biopic su Stan Lee.