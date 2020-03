Kevin Smith ha adorato The Invisible Man e consiglia a tutti di andarlo a vedere

Kevin Smith è un creativo a 360 gradi: famoso come produttore, attore, regista e fumettista. Tra un cameo in Star Wars: The Rise of Skywalker una rivelazione sul finale alternativo di Joker durante il suo show Fatman Beyond, ha anche il tempo per suggerire ai suoi followers di andare a vedere The Invisible Man.

"Credo che The Invisible Man sia formidabile! Ad ogni scena sono rimasto sempre più colpito. Ho adorato scoprire ciò che causa l'invisibilità, ma la reinterpretazione della storia è stata davvero intelligente, oltre ogni limite. Date un premio ad Elisabeth Moss immediatamente per ciò che è riuscita a far ein quello che è un film basato quasi solo su di lei. Andate a vederlo!"

Il regista noto per l'indimenticabile Clerks si è proprio goduto l'esperienza al cinema, e a quanto pare è stato colpito soprattutto dal modo in cui gli autori sono stati capaci di reinventarsi la trama , oltre che per la capacità attoriale di Elizabeth Moss, ormai un'esperta in questo genere di ruoli.

Del resto, fino ad ora gli spettatori non hanno avuto bisogno della spinta di Smith per precipitarsi in sala: The Invisible Man ha incassato 30 milioni al debutto, ed è lecito aspettarsi che la cifra possa crescere anche di molto.

Per approfondire vi rimandiamo al trailer di The Invisible Man.