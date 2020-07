Kevin Hart vuole diventare un action star, e lancia la sfida a The Rock

Kevin Hart e Dwayne The Rock Johnson sono ormai colleghi e amici inseparabili e hanno conquistato il cuore di milioni di spettatori grazie all'enorme successo ottenuto grazie ai sequel di Jumanji, campioni di incassi degli ultimi anni nella stagione natalizia. Hart ha quindi parlato dei suoi prossimi progetti e delle sue ambizioni action.

Nel corso di una recente intervista concessa a Entertainment Weekly, Hart ha parlato del suo nuovo progetto su Quibi, Die Hart, che tuttavia non ha proprio l'aria di essere un film d'azione contrariamente a quanto gli spettatori potrebbero aspettarsi. Nonostante le sue varie sequenze d'azione girate negli ultimi anni, come nei due film di Jumanji e nel suo cameo in Hobbs & Shaw, Hart con ogni probabilità rimarrà concentrato su progetti di natura comica, nonostante in calendario gli siano stati proposti numerosi action movie come quelli che hanno reso celebre l'amico The Rock.

"No, per adesso niente roba alla Dwayne Johnson, perché sono cose stupide - ha scherzato Hart - I miei progetti sono molto meglio. Ho in programma circa 13 progetti, tutti d'azione. Uno di questi si chiama This Building Ain't Mine. Un altro si intitola I'm Not What You Think I Used To Be e riguarda dei robot. Ce n'è un altro dal titolo Spy I, Robot I. Smith Mr. And Mrs., ma è solo un titolo provvisorio", ha continuato a burlarsi il comico. "Altri titoli Possible Mission. Don't Train My Dog, I Got This...".

Scherzi a parte, Hart ha parlato, inoltre, del suo recupero dal terribile incidente d'auto in cui è rimasto coinvolto e ferito quasi un anno fa: "Di base, quello che realizzi è che non hai per niente il controllo. Non importa quanto pensi di esserlo, non ce l'hai, e alla fine della giornata può essere tutto finito. Quando Dio ti chiama, devi ascoltare. La vita è divertente perché alcune delle cose più assurde che ti capitano finiscono per essere quelle di cui ha più bisogno. In questo caso penso che Dio mi abbia detto di darmi una calmata. Quando vai troppo in fretta e fai troppe cose, a volte non vedi quello che davvero merita di essere visto".