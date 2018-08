Kevin Hart e Tiffany Haddish protagonisti del nuovo trailer di La scuola serale

Kevin Hart è pronto a tornare a scuola nel nuovo trailer della comedy diretta da Malcolm D. Lee, La scuola serale. Basato su una storia di Kevin Hart, il film è prodotto da Will Packer, che in passato ha collaborato alla serie di film intitolata Un poliziotto in prova, sempre con Hart, e alla pellicola Think Like a Man, diretta da Tim Story.

La scuola serale segue un gruppo di disadattati ed emarginati che sono costretti a frequentare i corsi di una scuola serale per poter sperare di ottenere l'agognato diploma.

Kevin Hart produce il film insieme alla sua Hartbeat Productions con Will Packer e la Will Packer Productions.

Il film dovrebbe uscire nelle sale americane il 28 settembre e nel cast troviamo anche Tiffany Haddish, Taran Killam, Rob Riggle, Romany Malco e Ben Schwartz.

Kevin Hart nell'ultimo anno ha partecipato a diversi progetti cinematografici, prestando la voce a George Beard in Capitan Mutanda - Il film, diretto da David Soren, e recitato in The Upside di Neil Burger e Jumanji: Benvenuti nella giungla, al fianco di Dwayne Johnson, Jack Black e Karen Gillan, per la regia di Jake Kasdan.

L'attore dovrebbe tornare anche nel secondo sequel del film cult anni '90 diretto da Joe Johnston, con protagonisti Robin Williams e una giovanissima Kirsten Dunst.

Malcolm D. Lee torna sul grande schermo dopo aver diretto Il viaggio delle ragazze con Regina Hall, Queen Latifah, Tiffany Haddish e Jada Pinkett Smith.