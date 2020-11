Kevin Hart sfotte Dwayne 'The Rock' Johnson dopo un suo recente infortunio

A cosa servono gli amici se non ti chiamano per fare qualcosa di stravagante via social, ogni tanto? All'inizio di questa settimana, il mitico Dwayne "The Rock" Johnson ha postato un nuovo video via Instagram dove si riprendeva mentre sanguinava dal sopracciglio sinistro dopo essersi tirato delle catene d'acciaio da palestra in faccia.

L'attore si è leggermente infortunato nella sua ormai stra-nota palestra, Iron Paradise, e ha rivelato sempre nel video "che non si trattava di uno scherzo e non stava recitando". Il filmato voleva essere da monito per stare sempre attenti ai piccoli incidenti che potrebbero costare molto di più di un sopracciglio aperto.



Visto il video, però, il co-protagonista di Jumanji e amico di lunga data di The Rock, Kevin Hart, ha deciso di trollarlo apertamente sempre via Instagram girando un video parodia di quello di Johnson, mettendosi del sangue finto sul sopracciglio e sfottendo il collega dicendo di essersi infortunato anche lui in palestra "con dei manubri da 45 libre". Poi finge di avere una commozione cerebrale e di andare in tilt, e lì arriva la parte più folle.



Cosa ne pensate? Vi divertono questi siparietti via social tra Dwayne Johnson e Kevin Hart? Ditecelo come sempre nei commenti in calce alla notizia.



