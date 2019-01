Kevin Hart sarà il protagonista del film su Monopoly!

A distanza di anni dal primo annuncio, Deadline riporta che Kevin Hart è stato scelto come protagonista nel film su Monopoly, il live-action targato Lionsgate e Hasbro basato sul celebre gioco da tavolo. La regia del film è stata affidata Tim Story (Poliziotto in prova).

Il film sarà prodotto da Hart, John Cheng e Carl Haney per conto della HartBeat Productions. Story e la produttrice esecutiva di Prince of Persia Sharla Sumpter Bridgett produrrano per la The Story Company. Hasbro co-produrrà attraverso la Allspark Pictures con Brian Goldner, Stephen Davis e Greg Mooradian come produttori.

Al momento non sappiamo ancora nulla per quanto riguarda la trama del film, e inoltre non sono ancora state fissata alcuna data ufficiale per la sceneggiatura o per le riprese.

Hart, che recentemente è stato al centro dei riflettori per il suo ritiro dalla conduzione degli imminenti Premi Oscar, tornerà a collaborare con Story dopo Poliziotto in prova e il sequel Un poliziotto ancora in prova, oltre a tre versioni degli stand-up del comico.

La HartBeat Productions di Hart ha recentemente prodotto la comedy La scuola serale e gli show televisivi The Next Level e Hart Of The City usciti su Comedy Central. I prossimi progetti del regista includono invece il film New Line Shaft con protagonista Samuel L. Jackson, in arrivo quest'estate.