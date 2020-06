Kevin Hart ricorda l'incidente d'auto:'Vedo la vita da una nuova prospettiva'

Circa un anno fa, Kevin Hart fu vittima di un incidente automobilistico in California, da cui sopravvisse nonostante le gravi lesioni alla schiena. A distanza di mesi da quel fatto, Hart è tornato al lavoro ma l'esperienza ha lasciato il segno. Intervistato da Joe Rogan, Kevin Hart ha spiegato di aver cambiato il modo in cui vede la vita.

"Ho visto quella luce. Quando ti avvicini a quella luce, e la luce di cui sto parlando è la morte, quando ti avvicini a quella luce... e se sei abbastanza fortunato da tornare da quella luce, dai valore alla vita in modo diverso. Non ci sono giorni cattivi per me. Non ci sono giorni cattivi per me" ha confessato l'attore.

Lo scorso settembre Kevin Hart era nell'abitacolo della Plymouth Barracuda del 1970 in viaggio sulla Mulholland Highway a Malibu Hills in California nelle prime ore del mattino. L'auto uscì di strada e l'incidente provocò a Kevin Hart un grave infortunio alla schiena che richiese un intervento chirurgico che l'attore sostiene gli abbia lasciato otto viti nella spina dorsale, e che avrebbe potuto essere in condizioni peggiori se non fosse per lo stato della sua forma fisica al momento dell'incidente.



"Il lavoro che ho messo nel mio fulcro e nella parte superiore del mio corpo nel corso degli anni è ciò che mi ha salvato, oltre a Dio, naturalmente. La salute è qualcosa di molto più grande di quello che pensi che sia... Non sai quanto entrano in gioco tutte queste cose. La mia guarigione è stata molto più rapida a causa degli anni di lavoro che ho svolto prima. Ora, se non avessi quel fulcro sarei paralizzato. Sarei paralizzato".

Il grave incidente di Kevin Hart è stato causato dalla guida spericolata del mezzo, come confermato da NBC News lo scorso ottobre.

Kevin Hart si disse scioccato di essere sopravvissuto all'incidente che rischiò di cambiare per sempre la sua vita.