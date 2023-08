Kevin Hart sta bene e rassicura i fan: 'Sono l'uomo più idiota del mondo'

Kevin Hart ha ricevuto il supporto e sostegno di molti dei suoi famosi colleghi di Hollywood dopo essere apparso seduto su una sedia a rotelle. A quanto pare l'attore ha sfidato in una gara un celebre sportivo ed è rimasto ferito nell'atto. In risposta al supporto, Hart con la sua consueta comicità ha ammesso di essere "il più idiota del mondo".

L'attore e comico ha dichiarato di "non poter camminare" dopo aver sfidato la star della NFL in pensione Stevan Ridley in una gara per scoprire "chi fosse più veloce". Tuttavia, le cose non sono andate troppo bene per la star di Get Hard che ha finito per lacerarsi il basso ventre. "Ho cercato di saltare fuori e di fare qualcosa di giovane... e mi è stato detto di sedermi", ha detto ai suoi follower su Instagram, definendosi "l'uomo più stupido del mondo".

Nel frattempo, il prossimo film di Kevin Hart per Netflix è Lift.

"Per cosa stiamo gareggiando a questa età? Cosa sto facendo?" Perché ho gareggiato? La cosa più stupida di sempre", ha aggiunto.

Hart, che ha 44 anni, ha esortato i suoi fan sopra i 40 anni a "rispettare" la loro età. "Signore e signori, i 40 anni sono reali", ha detto, aggiungendo: "Rispettate questa età o sarà l'età a farvela rispettare. Io sono stato costretto a rispettarla".

Immediato il supporto dei colleghi, come Will Smith che ha risposto: "Invecchiare è VERO!!! Guarisci, Kev!!!". La comica Wanda Sykes ha scritto: "Se 44 anni ti stanno facendo il culo... aspetta di arrivare a 55... potresti disintegrarti. Guarisci, scemo!".

Dwayne Johnson ha rassicurato Hart dicendo: "Mi sono strappato l'adduttore dal bacino durante un incontro di wrestling. Una storia vera. Starai bene. Ti crescerà una terza palla ma starai bene. Guarisci". A proposito, ecco le ultime novità su Jumanji 4 con le due star.

Non ci resta che attendere il recupero fisico di Hart per sapere se tornerà in perfetta forma.