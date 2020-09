Kevin Hart è stato positivo al Covid: 'Non ho potuto dire nulla a causa di Tom Hanks'

Questa sera va in onda su Mediaset 20 Poliziotto in Prova, film commedia del 2014 con protagonista Kevin Hart. Proprio l'attore ha di recente scherzato sulla positività al Covid ammettendo di non aver reso pubblica la notizia per colpa Tom Hanks.

Kevin Hart durante uno spettacolo di stand up comedy svolto all'aperto, il Dave Chappelle & Friends: An Intimate Socially Distanced Affair, ha detto: "Il problema è che l'ho avuto più o meno nello stesso periodo di Tom Hanks e non ho potuto dire nulla perché è più famoso di me".

All'inizio dello scorso marzo l'interprete di Forrest Gump era stato una delle prime star ad annunciare la sua positività al Covid-19 attraverso un post su Instagram nel quale aveva anche rivelato che sua moglie Rita Wilson aveva contratto lo stesso virus.

Dunque l'attore comico che come molti ricorderanno ha dovuto rinunciare alla presentazione degli Oscar 2019, avrebbe contratto il Coronavirus proprio a marzo quando, si era diffusa la notizia della positività di Hanks e, non lo avrebbe detto a nessuno proprio perché al mondo dello spettacolo sarebbe importato poco.

Dunque un altro duro colpo dopo l'incidente che ha colpito Hart lo scorso anno, fortunatamente in entrambi i casi l'attore non ha riportato danni irreparabile e, soprattutto non è stata minimamente intaccata la sua proverbiale verve.