Kevin Hart parla per la prima volta dopo l'incidente: 'Vedo le cose in modo diverso'

Per la prima volta dopo l'incidente automobilistico dello scorso 1 settembre in cui è rimasto coinvolto, l'attore Kevin Hart ha parlato pubblicamente di come l'evento, al quale è miracolosamente sopravvissuto, gli abbia cambiato la vita.

Hart, che ha subito gravi lesioni alla schiena che hanno richiesto un intervento chirurgico, ha pubblicato un commovente video su Instagram martedì notte per parlare della sua guarigione.

“Quando Dio parla, devi ascoltare. Lo giuro, la vita è divertente. Perché alcune delle cose più folli che ti accadono finiscono per essere la cosa di cui hai più bisogno. E in questo caso, onestamente, mi sento come se Dio mi avesse praticamente detto di sedermi”.

Nelle prime ore del 1 settembre, la Barracuda Plymouth del 1970 dell'attore è finita fuori strada rotolando lungo un terrapieno. L'attore non era alla guida del suo veicolo, sul quale si trovavano anche due suoi amici, un uomo e una donna, rimasti intrappolati dopo il ribaltamento. Hart, la cui colonna vertebrale è stata fratturata in tre punti, ha lasciato la scena per chiedere aiuto e in seguito è rimasto ricoverato in ospedale per dieci giorni dopo l'intervento chirurgico. Da allora è stato sottoposto a riabilitazione e qualche giorno fa è tornato sul set di Jumanji: The Next Level.

"Dopo il mio incidente, vedo le cose diversamente", ha detto Hart nel video. “Vedo la vita da una prospettiva completamente nuova. Sono grato per la mia famiglia, per i miei amici. Sono grato per le persone che ho conosciuto e che sono state al mio fianco. E anche di voi fan, perché mi avete aiutato. Sono grato per tutto il vostro amore e supporto."

L'attore ha terminato i suoi commenti su una nota di speranza. "Non date per scontato l'oggi perché il domani non è garantito. Sono grato di essere ancora qui, pronto a diventare una versione più grande e migliore della persona che ero prima. Non vedo l'ora che arrivi questo fantastico 2020."

Il video, che trovate in calce all'articolo, ha strappato anche il consenso dei suoi amici e colleghi Dwayne 'The Rock' Johnson e Tyrese Gibson, che hanno commentato.