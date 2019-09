Kevin Hart: i messaggi di supporto dalle star di Hollywood dopo l'incidente

Nella nottata di domenica Kevin Hart è stato vittima di un incidente stradale che l'ha costretto a subire un'operazione a causa delle gravi lesioni alla schiena. Per il momento non circolano notizie più dettagliate sulla reale entità delle condizioni di Hart ma nel frattempo fan e colleghi stanno inviando diversi messaggi in suo sostegno.

Da Dwayne Johnson a Bryan Cranston sono moltissimi i messaggi che sono comparsi sui social per mostrare vicinanza all'attore dopo l'incidente d'auto.

"Smettila di scherzare con le mie emozioni, fratello. Abbiamo ancora molte risate da fare insieme. Ti voglio bene amico. Sii forte" ha scritto The Rock in un post su Instagram.

Un messaggio arrivato anche da Bryan Cranston:"Ho appena sentito che Kevin Hart è rimasto ferito oggi in un incidente d'auto a Los Angeles. Mandiamogli tutti energia positiva e pensieri di guarigione; è una brava persona. Guarisci presto, fratello".



Messaggi di vicinanza sono arrivati anche da Terry Crews, Mindy Kaling, Marlon Wayans e Gabriel Iglesias. Paul Reiser ha scritto:"Mandiamo tutti pensieri di pronta guarigione e preghiere al mio amico Kevin Hart".

Parole di sostegno anche da Arsenio Hall, star di Il principe cerca moglie:"L'auto può essere sostituita. Ma il mondo della commedia non potrebbe mai sostituire Kevin Hart!".

L'attore era a bordo dell'auto ma non al volante; la sua nuova Plymouth Barracuda comprata due mesi fa in occasione del suo quarantesimo compleanno è uscita di strada rotolando da una scarpata. Insieme all'attore erano presenti il conducente e la sua fidanzata, quest'ultima rimasta praticamente illesa.