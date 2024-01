Kevin Hart impara dagli 'errori' di Chris Rock: 'Gli Oscar? No, non è roba per comici'

Presentare uno show come la Notte degli Oscar non è facile neanche per i professionisti con una certa esperienza in materia, figurarsi per chi, magari, è abituato a tutt'altro genere di spettacoli: il caso Chris Rock è probabilmente l'esempio estremo dei rischi che si corrono, ma potrebbe esser bastato a convincere in molti a desistere.

Prendiamo Kevin Hart, ad esempio: mentre già esplodono le prime polemiche sui film candidati agli Oscar 2024, l'attore di Jumanji e Una Spia e Mezzo si dice assolutamente non interessato a seguire le orme del suo collega in vista di una delle prossime premiazioni degli Academy Awards.

"Qualunque flebile speranza abbiate voglio distruggerla subito. Quegli spettacoli non sono roba da comici" sono state le parole con cui Hart ha risposto a chi gli chiedeva della possibilità di vederlo come host al Dolby Theatre in un prossimo futuro. "Semplicemente non è più un ambiente favorevole alla comicità. Penso che gli Oscar abbiano fatto la cosa giusta quell'anno in cui c'erano semplicemente un po' di celebrità a fare da host, era una cosa carina. [...] I giorni in cui era una roba per comici sono finiti" ha quindi concluso Hart. Effetti dell'indimenticato schiaffo di Will Smith o considerazione di stampo generale? Vedremo se l'attore avrà qualcosa da aggiungere al riguardo!