Kevin Hart ha le idee chiare: 'Io nel corpo di The Rock? Rifarei il Re Scorpione'

Spin-off de La Mummia, Il Re Scorpione non ha mai ricevuto il successo sperato: il pubblico non ne ha un buon ricordo e la critica non dimentica la CGI alquanto scadente in Il Re Scorpione . Insomma il debutto di Dwayne Johnson come protagonista non avvenne sotto una buona stella anche se dopo la carriera come attore fu brillante.

Tuttavia, il fascino dello spin-off ha conquistato molte star di Hollywood tra cui il comico Kevin Hart che sembrerebbe pronto a interpretare proprio il re Scorpione in un prossimo revival. Dal canto suo, The Rock voleva un reboot de Il Re Scorpione e con le dichiarazioni della star di Jumanji - Benvenuti nella giungla forse c'è una speranza?

"Mi piacerebbe avere qualche rivincita - ha detto Hart - Una volta che avrò finito con le rivincite di wrestling, tornerò indietro e andrò a rifare alcuni film. Voglio fare il Re Scorpione. Rifarò il Re Scorpione. Migliorerò le cose", ha dichiarato l'attore e sembrerebbe decisamente determinato a dare lustro al debutto di Johnson come protagonista. Ma non solo: se Kevin Hart potesse vivere nel corpo di The Rock rifarebbe anche Fast&Furious. Chi non vorrebbe vivere le mille avventure di Dwayne Johnson?

Sebbene il Re Scorpione non abbia avuto successo, due sequel sono stati prodotti e dopo le parole dell'attore e comico, e l'intenzione di The Rock potrebbe nascere un nuovo progetto molto interessante.