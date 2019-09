Kevin Hart gravemente ferito dopo un incidente d'auto a Hollywood

Il comico Kevin Hart ha riportato ferite gravi in seguito ad un incidente stradale avvenuto domenica mattina sulle colline di Malibu. Secondo TMZ, la Plymouth Barracuda di Hart è finita in una scarpata dopo essere uscita di strada sulla Mulholland Highway. La polizia locale ha confermato che l'incidente è avvenuto prima dell'una di notte.

Kevin Hart e il conducente del veicolo hanno entrambi subito delle gravi lesioni alla schiena. Una terza persona presente all'interno della vettura non ha avuto bisogno delle cure ospedaliere e la polizia afferma che il guidatore non aveva assunto sostanze alcoliche. A parte l'attore, né il conducente dell'auto e né il terzo passeggero, una donna, sono stati identificati.



TMZ ha pubblicato alcune foto del veicolo di Hart dopo l'incidente; pare che l'auto abbia sfondato una staccionata di legno e sembra che abbia subito gravi danni, con il tetto dell'auto completamente schiacciato dall'impatto.

Fonti delle forze dell'ordine hanno indicato che Hart è stato in grado di uscire autonomamente dal veicolo per poi essere portato a casa per ricevere le prime cure mediche e successivamente in ospedale. Il giorno precedente Kevin Hart aveva pubblicato un video nelle stories di Instagram durante il quale era alla guida dell'auto.

L'attore aveva acquistato l'auto come regalo per il suo quarantesimo compleanno lo scorso mese di luglio.

Recentemente era stato annunciato che sarebbe stato protagonista del film Night Wolf. Lo scorso dicembre fece scalpore la sua scelta di abbandonare la conduzione degli Oscar in seguito a polemiche riguardanti alcuni vecchi tweet postati in passato dall'attore.