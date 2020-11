Kevin Hart, una battuta sulla figlia fa discutere: la star costretta a difendersi

Kevin Hart si è ritrovato in una situazione scottante dopo il suo ultimo speciale stand-up comedy su Netflix, costretto ad arrivare a difendersi via social a causa di una battuta sulla figlia, descritta dal comico e attore americano come "impegnata in attività un po' da tro*a", spingendo i critici a tacciare il commento come degradante.

Unendosi a una conversazione live sull'App Clubhouse e provando a intervenire nella topic question "Kevin Hart fa ridere?", la star ha provato a spiegare l'ispirazione dietro alla battuta in polemica, difendendo il suo operato. Per l'esattezza, nello spezzone in questione, Hart sostiene ironicamente che la figlia di 15 anni "davvero matta per i ragazzi" sembra impegnarsi di tanto in tanto in "attività da tro*a", e questo perché ha detto di "desiderare" un suo compagno di classe.



Dopo una discussione molto accesa tra i vari membri di Clubhouse, anche con parole forti, Hart ha tentato di raffreddare gli spiriti: "Fatevi una domanda: perché si sta trasformando in questo? Perché la discussione è sfociata in questi terribili lidi? Ragazzi, eravamo in un clima meraviglioso, un ottimo spazio di dialogo. Non lasciamolo degenerare".



La rabbia ha continuato però a prevalere e successivamente Hart ha dovuto pubblicare una storia Instagram dove ha chiesto al pubblico e ai fan "di smetterla con questo sterili polemiche": "Basta con questa narrazione falsa. Non si tratta di donne di colore e nemmeno di me che andavo contro la comunità nera... basta, fermatevi".



