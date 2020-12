Kevin Hart: ecco 5 personaggi del MCU che potrebbe interpretare

Dopo anni trascorsi ad essere l'uomo di punta della commedia americana, sembra che Kevin Hart sia pronto per compiere il salto di qualità. In molti lo vedrebbero bene nel Marvel Cinematic Universe, scopriamo dunque insieme i 5 personaggi che potrebbe interpretare.

Achebe

Si sa poco su chi sia veramente Achebe o su come sia diventato un tiranno spietato, ma, presumibilmente, si trattava di un mite contadino africano abbandonato in punto di morte della moglie. Per sopravvivere, ha venduto la sua anima a Mephisto, il diavolo dell'Universo Marvel, ed è riuscito a scalare la scala gerarchica del Wakanda. In tal senso Kevin Heart potrebbe predere parte al prossimo capitolo di Black Panther.

Licantropus

In molti pensano poi che l'attore sarebbe perfetto come Licantropus, l'antieroe il cui vero nome è Jack Russell costretto a fare i conti con la propria natura di lupo mannaro. Il personaggio è apparso in Moon Knight, Donna Ragno, i Vendicatori e il Dottor Strange, insomma prima o poi potremmo vederlo in azione.

Night Thrasher

Se c'è una cosa per cui Kevin Hart è diventato famoso al di fuori delle commedie è la sua sorprendente passione per fitness, che lo ha portato a creare un programma di allenamenti tutto suo e gli ha anche permesso di ospitare la famosa serie YouTube What the Fit. L'atletismo incontaminato sarebbe uno dei requisiti fondamentali per interpretare Night Thrasher, il vigilante alter ego del ricco uomo d'affari Dwayne Michael Taylor, dunque anche per questo ruolo l'attore sarebbe in pole position.

Cardiac

Questo eroe Marvel, apparso per la prima volta come personaggio di supporto di Spider-Man nel 1990, è anche abbastanza unico per il suo particolare senso di giustizia. L'alter ego del dottor Elias Withram, ha sviluppato una pelle artificiale fatta di vibranio che usa quando combatte il male in onore del fratello morto, ma ciò che gli è valso il nome Cardiac è il suo cuore artificiale che, non solo lo tiene in vita, ma evoca anche potenti esplosioni di energia.

Robbie Robertson

Un personaggio la cui precedente rappresentazione sullo schermo avrebbe potuto essere più forte è Joseph "Robbie" Robertson, il reporter di Manhattan, che alla fine è succeduto alla posizione di J. Jonah Jameson come caporedattore di Peter Parker. Da quando J.K. Simmons è riuscito a riportare Jameson in Spider-Man: Far From Home, sembra giusto che anche l'eroe sconosciuto del The Daily Bugle abbia un'altra possibilità. Inoltre, il Peter Parker di Tom Holland non ha ancora avuto alcun legame con la fotografia e quando ciò accadrà, Kevin Hart potrebbe essere il suo perfetto mentore giornalistico.

Vi ricordiamo che Kevin Hart è miracolosamente sopravvissuto ad un drammatico incidente d'auto, fortunatamente il peggio è passato, ma questa esperienza lo ha cambiato per sempre.