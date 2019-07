Per Kevin Feige Wanda è l'essere più potente del MCU, avrebbe battuto Thanos da sola

Durante una recente intervista promozionale con i colleghi di ComicBook, Kevin Feige ha parlato di un momento saliente di Avengers: Endgame concentrandosi su Wanda, il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen.

Secondo il produttore dei Marvel Studios la supereroina rappresenta la più alta concentrazione di potere conosciuta nel Marvel Cinematic Universe, e avrebbe potuto battere Thanos da sola.

Queste le parole di Feige:

"Stiamo introducendo Monica Rambeau nella serie WandaVision, incentrata su Wanda Maximoff. Wanda probabilmente è vicina al più alto vertice di potere conosciuto, immagino che avrebbe abbattuto facilmente Thanos se lui non avesse ordinato l'attacco kamikaze l'esercito. Da adesso Wanda sarà nota come Scarlet Witch, come ha detto Lizzie sul palco [del Comic-Con, ndr] si trova in una sorta di percorso sfrenato incentrato sul potere. La ritroveremo nel film di Doctor Strange, e avremo due eroi che si incontreranno in modo molto divertente."

Cosa ne pensate di queste parole? Wanda, alias Scarlet Witch, è davvero l'essere più potente del Marvel Cinematic Universe? Fatecelo sapere nei commenti.

Per altre informazioni, vi rimandiamo a tutti gli annunci della Fase 4 e soprattutto ad un sondaggio che ha eletto Doctor Strange in the Multiverse of Madness il film più atteso dei nuovi progetti del MCU.

Vi ricordiamo che il sequel uscirà il 7 maggio 2021 e sarà accompagnato dalla serie tv Disney+ WandaVision, in uscita nella primavera 2021: al momento non è chiaro se la serie tv sarà un sequel o un prequel del film, dato che la data di uscita esatta non è stata comunicata.