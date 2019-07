Kevin Feige vuole tornare a stupire i fan del MCU: 'Mi piace quando siamo gli sfavoriti'

Con l'uscita di Spider-Man: Far From Home si chiude definitivamente il primo grande - e fortunato - ciclo del Marvel Cinematic Universe, la cui attesa fase 4 sarà svelata nei prossimi mesi. Come ricorda il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, però, inizialmente il franchise era tutt'altro che una sicurezza.

"Il fatto che siamo cambiati è molto bello. Ma da un lato mi piace ancora quando siamo gli sfavoriti," ha detto Feige (via CinemaBlend) ricordando con nostalgia i primi tempi incerti della saga. "Mi piace quando le persone pensavano 'Come farà a funzionare il film di Captain America?' Oppure: 'Come farà a funzionare il film di Thor?' O anche dopo il succession degli Avengers, e annunciamo qualcosa come Guardiani della Galassia? 'Cos'è quello, un albero? Un procione? Cosa state facendo?' Mi piace molto. Mi piace quando siamo in una posizione in cui le persone si domandano 'Ma che cavolo?' - e possiamo sorprenderli. Quando possiamo provare a superare le nostre aspettative."

Il futuro del MCU sarà finalmente rivelato all'imminente San Diego Comic-Con e nel D23 Expo di agosto, e a quanto pare Feige non vede l'ora di stupire i fan ancora una volta con nuovi personaggi come gli Eterni e Shang-Chi: "E certamente con tutte le cose a cui stiamo lavorando ora e il prossimo gruppo di film - che annunceremo presto - spero di avere la stessa risposta. Le persone si entusiasmano per personaggi che già conoscono prima di spingersi verso nuove storyline e nuove avventure, ma anche per personaggi che non conoscono ancora - e si domandano 'Come cavolo sarà?' Questo è eccitante per noi."

Nel frattempo vi ricordiamo che Spider-Man: Far From Home - già uscito nelle sale americane - debutterà in Italia il prossimo 10 luglio: qui potete trovare il nostro approfondimento su Mysterio e il Multiverso, due degli elementi più attesi del nuovo film sull'arrampicamuri.