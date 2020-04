Kevin Feige vuole Tom Holland nel suo film di Star Wars? Il rumor delle ultime ore

Secondo alcuni portali americani Kevin Feige avrebbe fissato sulla sua agenda un incontro con la giovane star Tom Holland per un ruolo da protagonista nel nuovo film di Star Wars che il creatore del Marvel Cinematic Universe sta producendo per Lucasfilm.

Al momento è impossibile fornire ulteriori dettagli sulla faccenda e considerate le informazioni in nostro possesso - ovvero l'origine del rumor e l'identità totalmente segreta della fonte citata dal portale in questione - il nostro consiglio è quello di raffreddare gli animi e attendere conferme da riviste specializzate maggiormente inserite nel settore, come le quattro grandi storiche TheWrap, Variety, Deadline e Hollywood Reporter.

Naturalmente l'indiscrezione esiste nel campo del teoricamente possibile (è possibile che Kevin Feige voglia Tom Holland come protagonista del suo Star Wars? Certo, perché non dovrebbe?) ma per adesso i piani del futuro della saga di Star Wars, e nello specifico sul film prodotto dal boss dei Marvel Studios, non sono noti a nessuno, a parte forse ai più alti dirigenti di Disney e Lucasfilm. Chiaramente, qualora un incontro del genere dovesse avvenire davvero nelle prossime settimane, torneremo ad aggiornarvi con notizie più concrete.

Per il momento vi ricordiamo che la saga continuerà su Disney+ con The Mandalorian 2, Cassian Andor e Obi-Wan Kenobi, mentre per il grande schermo oltre al film di Feige sono noti soltanto un film ambientato su Exegol e la famosa trilogia di Rian Johsnon, della quale però si sono perse le tracce.