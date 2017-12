Kevin Feige vuole i prossimi film sugli Avengers ambientati maggiormente nello spazio

Dopo, in arrivo nel 2019, aspettatevi di vedere dei film suiambientati, maggiormente, nello spazio più profondo. O meglio, è quello che avrebbe dichiarato il presidente dei

Ospite del Comic-Con Experience in Brasile, Kevin Feige avrebbe parlato del post-Avengers: Infinity War e Avengers 4. Secondo i report, Feige avrebbe stuzzicato il pubblico riguardo dei piani piuttosto interessanti per gli Eroi più potenti della Terra nel futuro cinematografico dell'Universo Marvel.

"Se gli Avengers sopravviveranno, vedremo molti più film con loro nello spazio. Mi piacerebbe vedere più pellicole ambientate nello spazio" ha dichiarato il presidente.

Ovviamente i Vendicatori si ritroveranno, loro malgrado, nello spazio (almeno a giudicare dal trailer) già in Avengers: Infinity War dove dovranno affrontare Thanos. Ma il futuro della Marvel, come già accennato in tutti questi mesi, sta diventando sempre più cosmico, con James Gunn - regista e sceneggiatore dei due Guardiani della Galassia - chiamato a supervisionare e sviluppare le pellicole dell'Universo cosmico della Casa delle Idee.

Infatti oltre all'inevitabile Guardiani della Galassia vol.3 nel 2020, già nel 2019 avremo il film stand-alone su Captain Marvel che, comunque, sarà collegata allo spazio e agli Skrull, ma le possibilità e i personaggi che potrebbero apparire sono tantissimi. E l'accordo tra la Disney e la Fox, con conseguente possibilità, da parte della Marvel, di utilizzare alcuni personaggi in licenza a loro, apre ulteriori idee e sviluppi piuttosto interessanti.