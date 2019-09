Kevin Feige vuole introdurre Ghost Rider nel Marvel Cinematic Universe?

Dopo la sua apparizione in Agents of SHIELD, il Ghost Rider di Gabriel Luna si è trasferito su Hulu come protagonista di una serie tutta sua. Stando ad un recente rumor emerso sul web, però, Kevin Feige sarebbe intenzionato ad introdurre il personaggio anche nel Marvel Cinematic Universe.

Secondo quanto rivelato dal cacciatore di scoop Daniel Ritchman, che in passato si è rivelato spesso ben informato sui piani dei Marvel Studios, Feige vorrebbe portare nella saga una versione nuova e inedita del personaggio.

In attesa di una conferma ufficiale vi consigliamo comunque di prendere questa notizia per quello che è, ovvero un semplice rumor, ma dopo gli annunci di Blade e Moon Knight non sarebbe così impensabile vedere anche Ghost Rider nell'oliato meccanismo del MCU, senza dimenticare che è in arrivo anche il primo horror della saga, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Per vedere un film su Ghost Rider ci sarebbe comunque da attendere diverso tempo, visto che la Disney deve ancora fissare la data di uscita di altre pellicole del MCU come Guardiani della Galassia vol. 3, Captain Marvel, Blade e più avanti nel tempo anche Fantastici 4 e gli X-Men (qui trovate il calendario della Fase 4 del MCU).

Vi piacerebbe vedere Ghost Rider nel MCU? Diteci la vostra nei commenti in calce alla notizia.