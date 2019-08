Kevin Feige ha voluto che Infinity War e Endgame fossero due film distinti

Nel corso di un'intervista con Backstory Magazine, gli sceneggiatori di Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War hanno spiegato che la decisione di dividere i due film in altrettante opere distinte è stata di Kevin Feige.

Come ricorderete, infatti, quando venne presentata la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe i due capitoli conclusivi della Infinity Saga erano intitolati Avengers: Infinity War - Parte 1 e Avengers: Infinity War - Parte 2, ma nel corso degli anni il progetto è leggermente cambiato.

"Ha letteralmente dovuto lavorare con una specie di mente biforcata perché stava sviluppando tre film che si svolgono prima, a due film nel mezzo e poi ai due film finali. Quindi è stato interessante da guardare”, ha dichiarato il co-sceneggiatore Christopher Markus, parlando del processo creativo di Feige. "Ha sicuramente combattuto per rendere i due film due progetti indipendenti. Ovviamente sono collegati, ma non ha mai voluto davvero una prima e una seconda parte. Non ha mai voluto un cliffhanger. Alcune persone definiscono la fine di Infinity War un cliffhanger, ma non lo è. Arriva ad una risoluzione definitiva. È solo incredibilmente triste."

Quel finale, in cui un Thanos soddisfatto si riposa sulla sua veranda dopo aver adempiuto la sua missione di dimezzare tutta la vita nell'universo con uno schiocco di dita, è stata la conclusione di ciò che Feige, Markus, il co-sceneggiatore Stephen McFeely e i registi Anthony e Joe Russo avevano pensato per la sua storia.

"Kevin ha spinto per una sensazione diversa, una diversa presa strutturale per il secondo film, quindi sembrava proprio un evento separato. E' un po' come il nostro allenatore, in un certo senso. Permette ai giocatori di vincere la partita, ti dà delle dritte e ti incoraggia, ma non scende in campo in prima persona."



Per altri approfondimenti scoprite com'è nato il cameo di Stan Lee in Endgame e recuperate il nostro Everycult su Infinity War.