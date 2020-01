Kevin Feige usa una scena di Avengers: Endgame per stabilire chi è l'eroe Marvel più forte

Chi è l'eroe più forte del Marvel Cinematic Universe? La domanda è stata posta a Kevin Feige in persona, mentre il presidente della Marvel Studios si è ritrovato faccia a faccia con i suoi fan durante un panel organizzato alla New York Film Academy.

Queste le parole di Feige:

"Beh, penso sia un dibattito interessante, ma se si guarda con attenzione Endgame, capiamo che Wanda Maximoff avrebbe ucciso Thanos. C'è un momento in cui Thanos è spaventato come non è mai stato prima. E se non avesse odiano l'attacco suicida del suo esercito per distrarre Wanda, allora penso che la partita si sarebbe chiusa lì."

Nel video in calce all'articolo, potete trovare la scena in questione. Voi cosa ne pensate? Anche voi credete che Scarlet sia l'essere più potente apparso (finora) nel Marvel Cinematic Universe? E se così fosse, chi potrebbe batterla fra gli eroi che abbiamo conosciuto, o fra quelli che eventualmente arriveranno in futuro? Ditecelo nei commenti.

A proposito: sapete che, nel primo giorno dell'anno, Marvel Studios e Disney+ hanno sorpreso tutti e anticipato l'uscita della serie tv WandaVision, dedicata proprio al personaggio di Elizabeth Olsen? Un bel regalo di capodanno, che dal 2021 sposta al 2020 l'appuntamento con l'atteso nuovo capitolo del MCU, anche se al momento non è chiaro in che mese sarà pubblicata.

Ricordiamo che quest'anno i Marvel Studios torneranno con Black Widow (aprile), la mini-serie Falcon & The Winter Soldier (autunno/inverno) e Gli Eterni (novembre).

