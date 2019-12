Per Kevin Feige i test screening dei film sono 'pratiche orribili ma necessarie'

Torniamo ancora a parlare di Kevin Feige e della sua master class ai ragazzi della New York Film Academy, dove oltre a parlare della chiave del successo del Marvel Cinematic Universe e della rappresentanza nel MCU, il Presidente Marvel Studios ha anche discusso vari temi legati al mondo del cinema hollywoodiano.

Ad esempio, nel corso dell'incontro ha anche rivelato di detestare profondamente la consuetudine delle proiezioni dei test screening, che il produttore definisce "una pratica orribile" pur riconoscendone l'importanza. Feige ammette proprio di non sopportare i test screening e soprattutto di non poterne fare a meno in quanto presidente di uno degli studios più importanti del mondo.



Queste le sue parole: "I test screening sono una pratica orribile. Davvero dolorosi, terribili. Tutte queste persone che non sono dietro la realizzazione di un film che ti danno la loro opinione. Io mi siedo nelle ultimissime file e mi tiro giù il cappello ma resto lì e ascolto, perché effettivamente ci sono cose che non si notano". E da qui continua sulla necessità di queste proiezioni: "[...] Esattamente come vale per le riprese aggiuntive, così per i test screening: è importante non essere troppo arroganti da pensare che non sia abbia più qualcosa da imparare dal pubblico. Questo è un saggio consiglio che darei".



