Kevin Feige ha svelato la sua scena preferita del Marvel Cinematic Universe

Tra i figli, si sa, non andrebbero fatte distinzioni: è inevitabile, però, che in una prole abbastanza numerosa un genitore abbia un pargolo per il quale straveda leggermente più degli altri. Anche per Kevin Feige è così, e se la tua prole si chiama Marvel Cinematic Universe la scelta è decisamente ampia.

Il boss di Marvel Studios ha quindi infine rivelato quale sia stata, durante questi undici anni comprensivi delle prime tre Fasi dell'universo partito con Iron Man, la scena alla quale si sente un po' più legato rispetto alle altre.

"Si tratta del momento in cui Steve Rogers si erge da solo contro l'esercito di Thanos e tutto sembra perduto. Lui avanza nonostante tutto, e all'improvviso sente qualcosa nelle orecchie e dietro le sue spalle. La sequenza di loro che arrivano tutti insieme l'abbiamo girata un sacco di volte e in una marea di modi diversi, è stato incredibilmente emozionante avere tutti lì nello stesso giorno" ha raccontato Kevin Feige.

Scelta facile, insomma: la scena degli Avengers tornati in vita che arrivano in massa dai portali creati da Doctor Strange è probabilmente una delle più apprezzate anche dai fan, e sicuramente una delle più spettacolari dell'intero Marvel Cinematic Universe. Impossibile dar torto a Feige.

Tocca andare avanti, comunque: i Marvel Studios sono ovviamente al lavoro per la Fase 4, per la quale sono alla ricerca di un'attrice transgender. Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame, inoltre, hanno dichiarato che tornerebbero volentieri a lavorare per Marvel.