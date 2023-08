Kevin Feige svela un easter egg presente all'interno del MCU ispirato a Star Wars

Di recente i fratelli Russo hanno confermato l’esistenza di un progetto riguardante un film di Star Wars realizzato da Kevin Feige. Il presidente dei Marvel Studios, grande fan della saga, ha svelato l’esistenza di un easter egg in ogni film Marvel della fase 2 ispirato proprio alla serie di Guerre Stellari.

Infatti, ogni film Marvel della fase 2 ha al suo interno una scena in cui un personaggio perde una mano. Il "tributo" non era inizialmente previsto, ha fatto sapere il cinquantenne produttore cinematografico e televisivo americano, ma alla fine è stato deciso che ogni pellicola della Fase Due Marvel avrebbe incluso un piccolo cenno all'illustre franchise di George Lucas.

“Sono ossessionato da Star Wars. Chi non lo è? Ho 50 anni. Sono nel mondo del cinema. Ho frequentato la USC. Quindi sono ossessionato da Guerre Stellari - e non è iniziato in modo intenzionale, ma è diventato intenzionale. Succede in tutti i film di Guerre Stellari, ma mi sono chiesto: "Ok, la Fase Due è il nostro Impero colpisce ancora?". Non proprio, il tono è un po' diverso. A qualcuno viene tagliato un braccio in ogni film della Fase Due. Ogni singolo film”.

Sembra quindi che il produttore si sia fatto involontariamente "prendere la mano", e abbia deciso di inserire questo easter egg in tutte le pellicole della fase due.

L’universo cinematografico creato dal produttore è sicuramente quello con più seguito, e Kevin Feige ha rivelato il segreto del successo del MCU secondo lui. E voi siete d’accordo? Fatecelo sapere nei commenti.