Kevin Feige svela che Star Trek ha influenzato Avengers: Infinity War e l'MCU

Sono state molte le speculazioni sul prossimo film degli Avengers, intitolatoe su come servirà da evento 'finale' all'attuale Marvel Cinematic Universe. I fan sperano che questa conclusione vedrà alcuni dei nostri personaggi principali andare incontro alla loro fine narrativa.è recentemente intervenuto sull'argomento.

Nonostante molti finali narrativi prevedano la morte del personaggio in questione, il boss della Marvel non ritiene che questo sia l'unico o il modo migliore per concludere il viaggio. Parlando con Entertainment Weekly, Kevin Feige ha fatto riferimento a Star Trek: The Next Generation come esempio del tipo di finale più in linea con i suoi piani per quanto riguarda Avengers: Infinity War.

"A mio modo di vedere Star Trek: The Next Generation ha uno dei migliori finali di sempre. E non riguardava la morte. Picard andò a giocare a poker con il resto dell'equipaggio. Una cosa che avrebbe dovuto fare molto tempo prima, giusto?".

Feige ha rivelato che la distruzione dell'USS Enterprise in Star Trek III - Alla ricerca di Spock (1984), ha consciamente e inconsciamente influenzato il franchise:"Non ci avevo mai pensato prima ma cosa abbiamo fatto in Iron Man 3? Abbiamo fatto esplodere la casa di Tony Stark, abbiamo fatto esplodere i suoi costumi. Cosa abbiamo fatto in Captain America: Civil War? Abbiamo mandato in frantumi gli Avengers, il rapporto con Tony Stark e metà degli altri personaggi. E recentemente abbiamo fatto saltare in aria Asgard! E guardate un po' quello che accade in Star Trek III - Alla ricerca di Spock: distruggono l'Enterprise. Ecco da dove abbiamo preso tutto quello che ho menzionato prima".

Di sicuro è affascinante che Kevin Feige abbia usato Star Trek come punto di riferimento per il Marvel Cinematic Universe. Ma ora la domanda è: quale sarà la conclusione di Infinity War?

Avengers: Infinity War uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 25 aprile.