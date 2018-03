Kevin Feige sulle motivazioni di Thanos in Avengers: Infinity War, una scena svelata

Dopo le cover e le foto di, il presidente dei, è tornato a parlare di Avengers: Infinity War.

Kevin Feige svela il passato e le motivazioni del villain, Thanos, in questa nuova intervista: "Proviene da un pianeta chiamato Titan che non è più abitato a causa di cose che pensava di poter aiutare a prevenire, ma che non gli è stato permesso di fare. Quello di cui aveva più paura è accaduto, e il pianeta e tutti coloro che lo abitavano si sono estinti. Ha promesso che non sarebbe più accaduto. Vede l'universo andare in rovina, vede la vita espandersi senza controllo. Lui crede che questo porterà rovina sia all'universo che alla vita stessa.".

Questo Avengers: Infinity War sarà il culmine di una maxi saga iniziata nel lontano 2008, e come spiega lo stesso Feige: "la nozione di finale ci ha intrigato, in particolar modo perché non vedi cosi tanti finali in questo genere di pellicole".

Infine EW rivela che una sequenza del film continuerà una gag ricorrente lanciata in Guardiani della Galassia. Quando Rocket incontrerà Bucky, gli chiederà "quanto vuoi per la tua arma?" "Non è in vendita", risponderà l'ex Soldato d'Inverno. "Ok, e per il braccio? Per il braccio quanto vuoi?" chiederà Rocket con insistenza.