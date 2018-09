Kevin Feige sulla sequenza post-titoli di coda di Avengers: Infinity War

Avengers: Infinity War è stato, sicuramente, il film più di successo e chiacchierato dell'anno e, in attesa di vedere Avengers 4 a maggio 2019, rivisitiamo insieme quella scena post-titoli di coda che anticipava il futuro del Marvel Cinematic Universe.

ATTENZIONE! SPOILER!

Nella sequenza post-titoli di coda di Infinity War vediamo Nick Fury e Maria Hill capire che qualcosa non va e che metà delle persone sulla Terra si stanno polverizzando in seguito allo schiocco di dita di Thanos. Prima di scomparire anche lui, Fury attiva un oggetto che manda un messaggio a Captain Marvel, la supereroina interpretata da Brie Larson e che debutterà a marzo 2019 nei cinema di tutto il mondo.

Sul perché Fury abbia proprio contattato lei, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha spiegato: "Captain Marvel è il personaggio più potente introdotto fino ad oggi. Soltanto questo dovrebbe spiegare perché Fury ha deciso di inviare quel messaggio a lei, capendo di star affrontando una minaccia più grossa di tutte quelle affrontate fino a quel momento. E averla al proprio fianco, si spera, può riportare il bilanciamento della forza dalla loro parte, una cosa di cui hanno disperatamente bisogno".

Il Nick Fury giovane che vedremo proprio nel film stand-alone dedicato a Captain Marvel ci farà capire come mai il Fury più anziano si comporta in questo modo nel Marvel Cinematic Universe: "E' un momento che gli cambia la vita. Il suo incontro con Captain Marvel gli fa capire che ci sono altre cose al di fuori di questo mondo. Questo lo porta a diventare la persona che conosciamo oggi. Capisce che questi alieni non sono tutti una minaccia e che ci sono potenziali alleati con capacità particolari che gli esseri umani non hanno".