Kevin Feige sul ritorno di Fury & Co. in Captain Marvel, parla di Mar-Vell

Dopo l'uscita di Avengers: Infinity War, il presidente dei Marvel Studios è tornato a parlare di uno dei prossimi progetti della Casa delle Idee: il film dedicato totalmente a Captain Marvel, in arrivo nei cinema a marzo 2019.

In Captain Marvel di Anna Boden & Ryan Fleck - che sarà un prequel ambientato negli anni '80 - rivedremo molti volti noti del Marvel Cinematic Universe. Tra questi, ovviamente, il Nick Fury di Samuel L. Jackson, il Ronan L'accusatore di Lee Pace e Korath, interpretato da Djimon Hounsou.

"E' il passato di questi personaggi che s'incrociano con la mitologia Kree che fa funzionare il tutto" conferma Kevin Feige che ha parlato del ritorno di questi personaggi in un'intervista "E penso che sia sempre molto divertente, sopratutto con Fury, ma anche per certi versi Ronan e Korath, e vederli prima che diventassero quelli che abbiamo visto negli altri film. E' semplicemente divertente vedere questi personaggi calati in contesti differenti".

Il presidente ha poi parlato, seppur brevemente, del personaggio di Mar-Vell, che sarà interpretato da Jude Law: "Conoscevo qualcosina sul personaggio. Ma eravamo molto più interessati a Carol Danvers ed è per questo che abbiamo scelto lei. Ma come sarà collegato Mar-Vell alle origini di Carol Danvers? Posso affermare che stiamo prendendo spunto da qualche fumetto".