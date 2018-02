Kevin Feige sul costume di Captain Marvel, Michelle Pfeiffer e il futuro delle donne

In una nuova intervista, il presidente dei, è tornato a parlare del futuro delle donne dell', soprattutto in seguito alle dichiarazioni di Tessa Thompson e la sua proposta di realizzare una pellicola alla 'Avengers' totalmente al femminile.

"Abbiamo una lista di personaggi femminili molto ricca" ha spiegato Feige sulla possibilità di vedere team totalmente al femminile come la A-Force o le Fearless Defenders sul grande schermo "Anche guardando Black Panther al cinema e la reazione del pubblico ai personaggi di Okoye, Shuri e Nakia, e vedere Danai Gurira in quella sequenza del casinò abbattere una dozzina di nemici, ovviamente pensi 'certo che si può fare un film su di loro!'. Ma tutto dipende dal capire quando e come. Non dirò i nostri piani post-2019, non adesso. Ma molte di loro hanno già girato delle sequenze per film in arrivo, alcune di loro le rivedrete molto presto. Le rivedremo tutte molto presto".

In Ant-Man and the Wasp debutterà un altro personaggio femminile molto atteso, Janet Van Dyne, interpretata da Michelle Pfeiffer, e Feige spiega: "Non voglio dire troppo, ma la sua performance è iconica e straordinaria come potreste immaginare. Molti chiedono come sia lavorare con tante celebrità, ma la verità è che quando le conosci di persone, sono tutte persone normalissime e umili. Ma in una stanza piena di celebrità, Michelle Pfeiffer si contraddistingue sempre. Quando abbiamo fatto la foto con tutti noi, anche altri attori la indicavano e chiedevano 'è Michelle Pfeiffer quella?'.".

E riguardo il costume 'verde' di Captain Marvel avvistato nelle foto dal set, Kevin Feige chiarisce che, come ipotizzato dai fan, sarà un prototipo Kree: "Se decidi di girare in pubblico - e Captain Marvel ne ha tante in quelle location - è inevitabile che le foto arrivino online. I paparazzi sono ovunque. Ma molti fan sono intelligenti abbastanza da sapere che certe foto sono prese fuori dal contesto. Abbiamo già rilasciato alcuni concept con il costume rosso... dunque i fan su internet hanno azzeccato la teoria sul perché sia verde".