Kevin Feige è soddisfatto al 100% di Avengers: Endgame, non cambierebbe nulla

Incontrando virtualmente i fan del Marvel Cinematic Universe durante un Q&A tenutosi su Twitter, Kevin Feige ha spiegato che anche se ne avesse la possibilità non cambierebbe assolutamente nulla di Avengers: Endgame.

Il produttore e ceo dei Marvel Studios è rimasto talmente soddisfatto dal film dei fratelli Anthony e Joe Russo da ritenerlo perfetto così com'è. A domanda specifica, Feige ha infatti risposto:

"Ho pensato a questa domanda per molto tempo e onestamente non penso che cambierei qualcosa."

Potete trovare il post originale in calce all'articolo.

