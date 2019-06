Kevin Feige smentisce i rumor su Deadpool e la sua introduzione nel terzo Spider-Man

Un rumor emerso lo scorso mese aveva indicato, tra le altre cose, che i Marvel Studios stavano pianificando di introdurre Deadpool nel terzo capitolo di Spider-Man. A smentire queste voci ci ha pensato Kevin Feige in persona durante un'intervista con Comicbook.com.

Il creatore del personaggio Rob Liefeld aveva subito fatto notare come il rumor avesse poco fondamento in quanto i diritti cinematografici di Spider-Man appartengono a Sony Pictures, che in questo modo trarrebbe benefici da un personaggio posseduto da uno studio rivale, la Disney.

La smentita definitiva è arrivata oggi dallo stesso presidente dei Marvel Studios, che ha inoltre confermato la volontà di introdurre le nuove proprietà targate 20th Century Fox: "No, voglio dire, ovviamente stiamo discutendo di tutte queste proprietà Fox. Per capire quando e come inserirle. Ma questo rumor, in particolare, è falso."

La cosa certa è che Deadpool verrà effettivamente introdotto nel MCU, e lo stesso Feige ha ribadito più volte che le sue caratteristiche distintive non saranno alterate. L'opzione più probabile al momento resta quella di un terzo capitolo stand-alone sul mercenario chiacchierone, che potrebbe addirittura informare il pubblico in prima persona sul cambio di proprietà grazie alle frequenti rotture della quarta parete. In attesa di nuove informazioni vi rimandiamo alla nostra recensione di Deadpool 2.