Kevin Feige al sesto posto tra le persone più potenti del mondo dell'intrattenimento

L'annuale classifica delle 100 persone più potenti del mondo dell'intrattenimento, stilata dall'Hollywood Report, vede il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, al sesto posto. Inoltre, la mente dietro al Marvel Cinematic Universe riceverà il premio "Worlwide Contribuit to Entertainment" ai BAFTA Los Angeles.

In vetta alla power list troviamo, come prevedibile, il CEO della The Walt Disney Company, Bob Iger. A seguire Reed Hasting e Ted Sarandos di Netflix, Brian Roberts e Steve Burke di Comcast (NBC Universal), John Stanker della Warner e Shari Redstone (National Amusement). Trovate la classifica completa seguendo questo link.

Grazie al grande successo di pellicole come Avengers: Infinity War e Black Panther, Feige è già stato selezionato dalla Producers Guild of America come vincitore del "David O. Selznick Achievement Award", premio che riceverà a gennaio. Il 26 ottobre, invece, il produttore sarà premiato ai BAFTA Los Angeles insieme ad altre grandi personalità della settima arte come Steve McQueen e Cate Blanchett.

Presidente dello studio dal 2007, Feige ha prodotto tutti e 20 i film dei Marvel Studios, conosciuti ormai come il Marvel Cinematic Universe, che in totale hanno raccolto ben 17,6 miliardi di dollari al box office mondiale. Proprio quest'anno lo studio ha portato nelle sale Avengers: Infinity War, film divenuto un fenomeno mondiale con i suoi oltre 2 miliardi raccolti al botteghino.