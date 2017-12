Kevin Feige e la sequenza di Spider-Man: Homecoming che voleva inserire da 10 anni

Il presidente dei, è conosciuto per essere uno dei migliori nel campo per via delle sue pianificazioni. Infatti, non solo Feige ha annunciato l'uscita dei film Marvel fino a luglio 2019 ma ha dichiarato di aver già preparato il piano per altri 20 pellicole.

ATTENZIONE! SPOILER!

E, a quanto pare, Kevin Feige aveva pianificato - e aveva l'intenzione - di inserire una particolare sequenza di Spider-Man in un film qualora avesse partecipato alla produzione. La fortuna per lui ha voluto che la sua Marvel e la Sony Pictures abbiano stretto un accordo per inserire l'Uomo Ragno nel Marvel Cinematic Universe, e quel particolare momento che Feige voleva inserire da anni è stato incluso nello Spider-Man: Homecoming diretto da Jon Watts, il quale tornerà alla regia anche del sequel previsto per il 2019.

Un utente di Reddit ha scovato una dichiarazione di Feige, inclusa nel fumetto Spider-Man: One More Day e pubblicata dalla Marvel nel 2008. In quell'anno Feige affermava che avrebbe voluto un particolare momento in un film di Spider-Man, missione riuscita poi quest'anno.

"Leggo quasi tutti i fumetti Marvel che vengono pubblicati ogni settimana" scriveva Feige nel 2008 "Per me, sono compiti, per la ricerca, e ovviamente divertimento. Solitamente organizzo la mia pila di fumetti da leggere in base a quali film stiamo sviluppando e a quale personaggio sta avendo una seconda vita nel fumetto. Per gli ultimi sei anni, la run di Joe su Spider-Man è stata tra le top [...] Il mio momento preferito di Spider-Man di J.M.S. è anche uno dei miei preferiti di sempre del personaggio: zia May scopre il segreto di Peter. La mia missione è inserire questo momento su schermo. Un giorno lo faremo. Promesso".

Adesso Feige sta sviluppando con Watts il sequel che dovrebbe includere, a quanto pare, il personaggio di Gwen Stacy.