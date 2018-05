Kevin Feige ha sempre supportato l'idea del finale di Avengers: Infinity War

Due degli autori dietro la sceneggiatura di Avengers: Infinity War, Stephen McFeely and Christopher Markus, hanno rivelato la notizia che il Presidente dei Marvel Studios era fin da subito d'accordo con la loro idea del finale di questo film, attualmente in sala. Allerta spoiler .

Il diciannovesimo film del Marvel Cinematic Universe è già record: ha guadagnato oltre 640 milioni di dollari nel solo week end d'apertura e la pellicola, diretta dai Fratelli Russo, sembra essere destinata a grandi risultati.

Ora, come è giusto che sia, emergono diverse notizie tenute sotto assoluto riserbo prima dell'uscita della pellicola. Quella di cui vi parliamo adesso riguarda il finale del cinefumetto, quello scioccante, per capirci.

Quello che, naturalmente, ancora facciamo fatica a digerire. Metà dei personaggi principali muore e dei Guardiani resta solo Rocket Racoon. Scioccante? Certo. Ma Kevin Feige era assolutamente d'accordo con l'idea degli sceneggiatori, fin dal primo momento in cui hanno proposto la questione.

L'hanno rivelato proprio loro durante un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter. Ecco cosa ha detto loro il Presidente: “Non abbiate paura di muovervi in quella direzione, va bene. Fatelo.” E poi, dopo quello, la domanda è stata: "Ok, questa è la fine, ma come ci arriviamo?Come creare un pathos esaltante per tutto il corso della narrazione?"

Poi Markus ha aggiunto qualcosa, dicendo che da adesso in poi la storia può spostare il focus da Thanos agli Avengers:

"Ci sono ancora molte domande. Cosa stanno facendo [Gli Avengers] e tutte cose del genere. Ma se lo avessi fermato prima che schioccasse le dita, o con quattro gemme ottenute, quello in realtà sarebbe stato solo un "pulsante di pausa". Avremmo pensato tutti a cosa avrebbe fatto dopo, e le domande sarebbero state cose del tipo "Il mio eroe preferito ce la farà?" No, volevamo dare invece un tocco definitivo, far vedere che "Sì, questo è ciò che succede. Bisogna affrontarlo, farsene una ragione, senza giri di parole."

