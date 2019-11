Kevin Feige ha scelto di fare il suo film di Star Wars grazie a Spider-Man

In una nuova intervista con Rolling Stone Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, ha affermato che Kevin Feige si è reso conto di poter girare un film di Star Wars dopo aver lavorato a quelli di Spider-Man per e con la Sony.

Qualche settimana fa è stato annunciato che Kevin Feige dei Marvel Studios lavorerà ad un nuovo film di Star Wars insieme alla Kennedy, e a quanto pare il fatto che nella stessa settimana (anzi il giorno dopo) ci sia stato anche l'annuncio dell'accordo fra Sony e Disney per produrre altri film del MCU per Spider-Man abbia avuto un ruolo nella faccenda.

Quando l'accordo tra Disney e Sony Spider-Man era ancora in fase di elaborazione, infatti la Sony a un certo punto disse che Kevin Feige era troppo impegnato per lavorare ai loro film di Spider-Man. I Marvel Studios lanceranno la Fase 4 il prossimo anno, che includerà come sappiamo anche mini-serie TV. Kevin Feige e Marvel Studios stanno anche lavorando per capire cosa fare con tutti i nuovi personaggi Fox-Marvel a cui ora hanno accesso, e in effetti si potrebbe pensare che Kevin Feige, in tutto questo, non avrebbe avuto abbastanza tempo per produrre anche in un film di Star Wars.

Tuttavia, Kathleen Kennedy ha condiviso in una recente intervista con Rolling Stone che l'esperienza accumulata con Spider-Man e la Sony abbia convinto l'acclamato produttore ad entrare nel mondo creato da George Lucas:

"Kevin è un grande fan di Star Wars, nel corso degli anni lo ha fatto sapere abbastanza chiaramente. E penso che quando è andato a fare quei due film di Spider-Man, si sia reso conto che poteva in qualche modo entrare e uscire da ciò che sta facendo specificamente con la sola Marvel. Ha parlato con noi e ha parlato con lo studio e ha detto: 'Sai, c'è qualche possibilità che io possa entrare e fare uno dei film di Star Wars?'. E io ho pensato che fosse una splendida idea. Quindi stiamo appena iniziando a parlare di ciò che potrebbe essere e quando potrebbe essere realizzato. Ma il film in sé è ancora abbastanza lontano."

